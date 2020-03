至尊公主號停港首天有400多人下船 多半是加拿大人

【KTSF】

加州緊急事務辦公室與聯邦衛生及人類服務局週二表示,至尊公主號(Grand Princess)郵輪週一停靠東灣奧克蘭港(屋崙)後,首7小時已有超過400人獲准下船。

當局稱,郵輪週一中午停靠奧克蘭港後,至晚上8時半這段期間,共有407名乘客下船。

這艘郵輪在2月11日至2月21日期間,在舊金山往墨西哥的旅程因為曾接載新型肺炎確診病人,一度未能靠岸,至週一中午乘客及船員才獲准下船。

首批下船的人士,有173人是美國居民,234人是加拿大人,最先獲准下船的人都是醫療上有迫切需要的人士。

下船的美國居民中,有149人由巴士送往Travis空軍基地,另外24人由救護車接載;下船的加拿大人中,有兩人需要用救護車接載,所有加拿大乘客將獲安排返國。

迄今船上有至少46人曾接受新型肺炎病毒檢測,有21人確診,當中19人是郵輪員工。

