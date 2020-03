【KTSF】

美國疾病預防控制中心(CDC)週一呼籲年長的美國人,多儲存一些日用品、食物和藥物,以避免不必要的外出。

疾控中心的免疫及呼吸道疾病主管醫生表示,大部分美國人都有可能會感染新型冠狀病毒,當中很多人會發病,但長者的病情就會特別嚴重,他們建議儲存物資,是為了方便他們盡量留在家中。

