財經學者分析美股牛市是否宣告結束（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美股週一暴跌,是否意味著牛市結束?股市前景又如何?財經學者為您分析。

美股週一出現恐慌性暴跌,還一度啟動熔斷機制,暫停交易15分鐘,為何股市週一劇烈下跌?有財經學者點出3大原因,除了股市的修正和油價的衝擊,主要還是因為疫情持續,嚴重影響投資人信心。

舊金山州大財金系退休教授陳溢茂說:「我們看不到底,就是說一個未確定性,我們不曉得甚麼時候這個疫情會終止,那對企業來講、對經濟來講,當然就是說生產面的問題,生產面當然就是說,因為很多供給量是從中國而來,那中國一旦封城的話,或是說現在全世界飛機都停飛,城市都封閉,導致說生產的原料跟生產的產品沒辦法運輸,沒辦法輸送,那等於是經濟、生產體系,等於是關閉,等於是停滯下來,基本上沒有太多的經濟活動。」

除了疫情,油價也是導致股市暴跌的因素,由於國際石油輸出組職(OPEC)國家無法就原油生產達成共識,沙特阿拉伯猛砍油價,並準備向市場釋出更多石油,拖累美股雪上加霜。

陳溢茂說:「因為俄羅斯沒辦法跟OPEC其他國家達成協議,所以週日、週日晚上,石油的價格就崩盤,崩盤就影響到全球股市,包括亞洲股市、包括歐洲股市,那週一早上當然是美國股市。」

也有金融業內人士分析,隨著新冠肺炎疫情的擴大,投資人預期圍繞在疫情方面的影響,已經從原本只是擔心供應鏈的轉移,到現在成為擔憂全球經濟需求的衝擊。

以蘋果公司為例,中國信息通信研究所的數據指,上個月有50萬支iPhone從中國運出,是去年同期的一半以下,有業內人士以「世界末日」般來形容這個數字,認為這說明了在過去6個星期,疫情對中國近期造成的損害,以及對於整體消費者需求造成的衝擊。

對於種種的壞消息,市場上正在熱議美股牛市是否宣告結束?不過學者認為還需要再觀察。

陳溢茂說:「這也可能,因為熊市、牛市的話,需要一段比較長時間的衡量,而不是說兩個月,如果短期來講的話,我還不能講說牛市的結束,或是熊市的來臨,但是等到疫情過後,等到這些供應鏈的問題解決掉,企業的訂單都已經進來,之後在下一段更長的時間,民間的消費,企業的生產,會不會隨著這些影響而集體停頓下來,更長期的經濟蕭條,那如果說是帶來經濟蕭條的話,那股市當然會低落下去,那時候才是可以真正講是熊市的來臨。」

談到股市前景,學者認為關鍵還是在於疫情發展的情況。

陳溢茂說:「在這段期間的話,股市還是繼續會很大的波動,我們還看不到底在哪邊,還是波動很大,但是一旦疫情過去之後,疫情過去之後,我們就會看到,因為經濟快速的復甦,股市當然也會漲,可能會是一個快速的恢復。」

儘管近期股市的多數產業普遍表現慘淡,但跟對抗疫情相關的生化醫療產業,以及居家消費相關的「宅經濟」,例如電子商務和影音串流服務等都能獲利。

