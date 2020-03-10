財經學者分析美股牛市是否宣告結束（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美股週一暴跌，是否意味著牛市結束？股市前景又如何？財經學者為您分析。

美股週一出現恐慌性暴跌，還一度啟動熔斷機制，暫停交易15分鐘，為何股市週一劇烈下跌？有財經學者點出3大原因，除了股市的修正和油價的衝擊，主要還是因為疫情持續，嚴重影響投資人信心。

舊金山州大財金系退休教授陳溢茂說：「我們看不到底，就是說一個未確定性，我們不曉得甚麼時候這個疫情會終止，那對企業來講、對經濟來講，當然就是說生產面的問題，生產面當然就是說，因為很多供給量是從中國而來，那中國一旦封城的話，或是說現在全世界飛機都停飛，城市都封閉，導致說生產的原料跟生產的產品沒辦法運輸，沒辦法輸送，那等於是經濟、生產體系，等於是關閉，等於是停滯下來，基本上沒有太多的經濟活動。」

除了疫情，油價也是導致股市暴跌的因素，由於國際石油輸出組職（OPEC）國家無法就原油生產達成共識，沙特阿拉伯猛砍油價，並準備向市場釋出更多石油，拖累美股雪上加霜。

陳溢茂說：「因為俄羅斯沒辦法跟OPEC其他國家達成協議，所以週日、週日晚上，石油的價格就崩盤，崩盤就影響到全球股市，包括亞洲股市、包括歐洲股市，那週一早上當然是美國股市。」

也有金融業內人士分析，隨著新冠肺炎疫情的擴大，投資人預期圍繞在疫情方面的影響，已經從原本只是擔心供應鏈的轉移，到現在成為擔憂全球經濟需求的衝擊。

以蘋果公司為例，中國信息通信研究所的數據指，上個月有50萬支iPhone從中國運出，是去年同期的一半以下，有業內人士以「世界末日」般來形容這個數字，認為這說明了在過去6個星期，疫情對中國近期造成的損害，以及對於整體消費者需求造成的衝擊。

對於種種的壞消息，市場上正在熱議美股牛市是否宣告結束？不過學者認為還需要再觀察。

陳溢茂說：「這也可能，因為熊市、牛市的話，需要一段比較長時間的衡量，而不是說兩個月，如果短期來講的話，我還不能講說牛市的結束，或是熊市的來臨，但是等到疫情過後，等到這些供應鏈的問題解決掉，企業的訂單都已經進來，之後在下一段更長的時間，民間的消費，企業的生產，會不會隨著這些影響而集體停頓下來，更長期的經濟蕭條，那如果說是帶來經濟蕭條的話，那股市當然會低落下去，那時候才是可以真正講是熊市的來臨。」

談到股市前景，學者認為關鍵還是在於疫情發展的情況。

陳溢茂說：「在這段期間的話，股市還是繼續會很大的波動，我們還看不到底在哪邊，還是波動很大，但是一旦疫情過去之後，疫情過去之後，我們就會看到，因為經濟快速的復甦，股市當然也會漲，可能會是一個快速的恢復。」

儘管近期股市的多數產業普遍表現慘淡，但跟對抗疫情相關的生化醫療產業，以及居家消費相關的「宅經濟」，例如電子商務和影音串流服務等都能獲利。

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