世衛指新型肺炎疫情接近全球大流行

【KTSF 吳倩妤報導】

新型冠狀病毒疫情擴散至全球超過100個國家或地區，連中國在內，有超過11萬人確診染病，世衛總幹事譚德塞承認，疫情非常接近構成全球大流行。

譚德塞首度承認，疫情已經接近全球大流行，但他表示，這個大流行是可以控制的，底線就是不能對病毒仁慈。

譚德塞指各國應該有全面的策略應對病毒，未發現個案或只有零星個案的國家，應該加強在追蹤、檢測、醫治及將病例孤立，至於已經有疫情，在已經爆發社區傳播的國家，難以再追蹤每名患者的接觸者，所以要靠取消大型活動或停課等措施去控制疫情。

在疫情最嚴重的意大利，累計死亡人數有436人，確診個案增至9,172宗，當中包括陸軍總參謀長亦證實感染病毒。

意大利總理孔特宣布自週二起，將隔離措施適用範圍擴展至全國，包括禁止公眾集會，全國所有體育賽事暫停至4月3日。

孔特又表示，民眾最好留在家中，除非在工作上或家庭方面出現緊急情況，否則不應外遊。

法國確診個案增至1,412宗，包括文化部長里斯特亦確診，有21人死亡。

德國首次出現2宗本土死亡個案，患者分別住在西部兩個城市，德國至今有超過1,100宗確診病例。

西班牙確診個近1,000宗，過半數來自馬德里地區，全國死亡人數增至27人，當局宣布馬德里地區學校停課兩星期。

以色列宣布自即日起，凡從外地進入以色列人士，要強制隔離14天。

中東地區疫情最嚴重的伊朗，通報至今有7,161宗確診個案，有237人死亡，患者有多名高官、議員以及軍事將領，當中有高官不治去世。

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