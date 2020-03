世衛指新型肺炎疫情接近全球大流行

【KTSF 吳倩妤報導】

新型冠狀病毒疫情擴散至全球超過100個國家或地區,連中國在內,有超過11萬人確診染病,世衛總幹事譚德塞承認,疫情非常接近構成全球大流行。

譚德塞首度承認,疫情已經接近全球大流行,但他表示,這個大流行是可以控制的,底線就是不能對病毒仁慈。

譚德塞指各國應該有全面的策略應對病毒,未發現個案或只有零星個案的國家,應該加強在追蹤、檢測、醫治及將病例孤立,至於已經有疫情,在已經爆發社區傳播的國家,難以再追蹤每名患者的接觸者,所以要靠取消大型活動或停課等措施去控制疫情。

在疫情最嚴重的意大利,累計死亡人數有436人,確診個案增至9,172宗,當中包括陸軍總參謀長亦證實感染病毒。

意大利總理孔特宣布自週二起,將隔離措施適用範圍擴展至全國,包括禁止公眾集會,全國所有體育賽事暫停至4月3日。

孔特又表示,民眾最好留在家中,除非在工作上或家庭方面出現緊急情況,否則不應外遊。

法國確診個案增至1,412宗,包括文化部長里斯特亦確診,有21人死亡。

德國首次出現2宗本土死亡個案,患者分別住在西部兩個城市,德國至今有超過1,100宗確診病例。

西班牙確診個近1,000宗,過半數來自馬德里地區,全國死亡人數增至27人,當局宣布馬德里地區學校停課兩星期。

以色列宣布自即日起,凡從外地進入以色列人士,要強制隔離14天。

中東地區疫情最嚴重的伊朗,通報至今有7,161宗確診個案,有237人死亡,患者有多名高官、議員以及軍事將領,當中有高官不治去世。

