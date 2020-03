【KTSF】

美國週一再有4人死於新型肺炎,令死亡人數增至26人,多中大多數在華盛頓州,舊金山灣區出現首宗死亡個案。

華盛崸州衛生官員透露,週一再有3人死於新型肺炎,都曾入住Life Care Center of Kirkland安老院。

華盛頓州累計死亡人數增至22人,當中19人是Life Care Center院友。

加州則出現第二宗死亡個案,死者是一名年約60歲的婦人,居住在Santa Clara縣,週一病重不治。

另外兩宗死亡個案在佛羅里達州,美國確診病例已超過600宗。

