【有線新聞】

曾與感染新型肺炎患者握手的美國得州參議員克魯茲(Ted Cruz),自我隔離兩週。

49歲的克魯茲一個多星期前參加「保守派政治行動大會」期間,曾經與一名後來證實染病的出席者簡短交談及握手。

克魯茲目前並無徵狀,他發聲明指會自我隔離14日。

有出席同一活動的亞利桑那州眾議員戈薩爾則表示,曾與該患者共處頗長時間、握手數次,他同樣會居家隔離14日。

特朗普總統和副總統彭斯亦有出席活動,但沒有接觸過患者。

