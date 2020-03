【KTSF】

由於持續有不同郵輪上的人都證實中招,美國國務院呼籲國民暫時不要乘坐郵輪出遊。

國務院週日在網站上發出警示,說美國公民,特別是本身有其他健康問題的人,國務院表示郵輪的環境令感染風險較高,加上很多國家為對抗疫情都實施了嚴格的檢測,和拒絕讓郵輪乘客上岸,獲准上岸的也能要在當地接受檢疫隔離。

警示說,美國人可能會因此在外遊時受到限制,包括要檢疫隔離,會撤僑送他們回國。

CDC也建議乘客,尤其是有其他健康問題的人,把到全球的郵輪旅程押後,而所謂的其他健康問題,就包括心臟病、慢性肺病、糖尿病和會壓抑免疫系統的症狀。

