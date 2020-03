【有線新聞】

南韓增加至7,478人確診,53人死亡,當地正式實施口罩限購令。

首爾藥房外大排長龍,口罩統一定價,每人每週限買2個購買時須出示身分證明文件。

南韓週一再多96人確診,當局指疫情擴散速度有所放緩,但仍然嚴峻,不能鬆懈。

首爾一名4週大的女嬰確診是南韓最年幼確診者,女嬰的家人先後確診。

