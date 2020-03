【KTSF】

受新型冠狀病毒疫情的影響,舊金山有3間學校需要關閉。

在上週因為有家長被確診患有新冠肺炎而需要緊急關閉的Lowell高中,週一將繼續關閉。

同樣位於舊金山的ICA Cristo Rey高中,一名職員因為對病毒測試呈陽性,學校宣布在未來兩個星期將會關閉,不過校方強調,該名職員和學生及教職員沒有直接接觸。

另外,Archbishop Riordan高中也因一名學生家長在新型冠狀測試中呈陽性反應,而在週一需要關閉。

舊金山聯合校區上週日亦宣布,未來兩週之內,將會取消所有非必要活動,包括集會、校外旅遊、體育、表演活動,包括練習及其他學校及社區會議等。

