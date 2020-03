舊金山再增5人確診 目前居家隔離

【KTSF】

舊金山緊急事務管理局週一宣布,舊金山再新增5宗確診個案,累計病患增至13人。

局方表示,新確診的5名病人目前居家隔離,情況良好,5人都曾與確診患者接觸,為保障病人私隱,局方不會透露進一步資料。

週末期間,舊金山市府頒令暫時禁止在市府持有的物業舉行大型或非必要的大型活動,同時暫停訪客到Laguna Honda醫院。

舊金山市內大多數公立學校仍然開放,只有Lowell高中因為有學生的家人確診新型肺炎,上週四起宣布關校,至週一繼續關閉。

另外,The Immaculate Conception Academy Cristo Rey和Archbishop Riordan高中,也因為與學校有關的人確診新型肺炎而需要關閉。

ICA Cristo Rey表示,由於其中一名員工確診新型肺炎,學校需關閉至3月20日;Archbishop Riordan高中則因為有學生的家人確診,而需關閉進行深度清潔。

