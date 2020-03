【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣Santa Clara縣出現首宗新型肺炎死亡個案,亦是灣區首宗死亡個案,患者是一名60多歲的女性,週一早上在南灣El Camino醫院逝世。

縣衛生局指,死亡患者是縣內第3宗確診個案,亦是縣內首個懷疑經由社區感染的病例,患者沒有外遊記錄,亦沒有接觸過確診者。

Santa Clara縣現時有37宗確診個案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。