至尊公主號郵輪抵奧克蘭港 乘客將陸續下船

【KTSF 古琳嘉報導】

至尊公主號郵輪(Grand Princess)週一中午抵達奧克蘭港(屋崙港)停靠,船上兩千多名乘客將陸續下船,預計該郵輪會在奧克蘭港停靠數日,乘客全部下船後就會離開,當局強調,所有下船人士不會和一般民眾有任何接觸,他們將被安頓在何處?

載有3,500人的至尊公主號郵輪,在海上等候5天後,週一中午終於在奧克蘭港停泊靠岸。

為了這次下船行動,聯邦和州府官員嚴陣以待,在港口劃出一個11英畝範圍的封閉區域,並在下船出口設置帳篷,專門用來處理郵輪上超過兩千名乘客的下船作業,並安排救護車和巴士陸續接載下船人士,包括至今已確診的21名患者前往安排的地點。

根據當局指令,醫療人員會先對船上人員進行健康檢查,需要即時獲得醫療照顧和住院的人士,會優先下船並被送往加州的醫療機構接受治療。

檢查後不須送院者,962位加州居民會先下船,被送往聯邦運作的隔離設施,包括Fairfield的Travis空軍基地,和位於聖地牙哥的Miramar海軍基地,進行14天的隔離,並接受新型冠狀病毒檢測。

之後才是外州以及外籍人士,非加州的美國居民會由聯邦政府派專機送往其他聯邦管理的機構,像是德州San Antonio市的Lackland基地,或是喬治亞州的Dobbins空軍基地。

另外,副總統彭斯週一召開的疫情記者會也證實,船上加拿大籍公民將搭機返回加拿大,還有英國籍乘客也正與英國政府磋商接回。

紐森強調,搭機的外州和外籍旅客,下船後會直接搭乘專用巴士前往奧克蘭國際機場搭乘專機,並會遠離一般的搭機旅客,不會與一般乘客有機會接觸。

至於郵輪上的1,100名員工,則要留在船上隔離並且治療,因此當乘客下船作業完成後,郵輪就會離開奧克蘭港。

至尊公主號只會在奧克蘭港停靠約2、3天時間,乘客下船完畢就會離開,不會有機會和一般民眾接觸。

儘管州長紐森強調,郵輪的靠岸不會影響到一般民眾,奧克蘭華裔社區還是出現許多憂慮,富興中心內的中餐館金牡丹就貼出告示,表示受到至尊公主號在奧克蘭靠岸的影響,該餐廳決定暫停營業,直到3月底為止,讓前來的食客感到錯愕。

食客說:「我不覺得這個公主號郵輪會影響到牡丹閣的生意。」

這位消費者認為,餐廳此舉有些反應過度,不過也發現受到疫情影響,奧克蘭華埠餐館生意確實較為清淡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。