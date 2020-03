意大利再多133人死於新型肺炎 北部擴大封城效用成疑

【有線新聞】

意大利擴大封城首天,再多133人死於新型肺炎,創單日新高,累計7,375人確診、366人死亡,封城措施未有如外界預期般嚴格,機場與火車站如常運作,有歐盟成員國要求意大利全面封關、堵截疫情擴散。

封城首天,米蘭大教堂廣場仍有不少遊人,米蘭所在的倫巴第大區,連同周邊14個省分週日中午起封鎖。如非工作或健康原因不得出行。

有米蘭居民說:「現在是週日午飯時間,隱約可見只有零星途人、車流稀疏。平常的周日只有在4時才會如此,市內氣氛尚好。我們當然擔心,這不是普通流感,更不是瘟疫。」

總理孔特週日凌晨突如其來頒令擴大封鎖後,不少居民以至遊客抱怨指示不清晰,要待不同部門公布方才得悉具體安排。

封鎖地區對外運輸並非完全中斷,機場與火車站如常運作,遊客可通行、返回所屬國家。

主要公路設置檢查站,本地人如欲前赴其他地區須出示官方證明、填寫表格才獲放行,大批人趕在措施生效前「出逃」到南部,地方政府要求來自禁區人士隔離14天。

意大利全國7,000多宗病例,八成半來自北部3個大區,封城未如預期般嚴格,效用成疑。

同為歐盟成員國的捷克,稱歐盟受《神根公約》人口自由流動的規定所限,可做的不多,促請意大利全面「封關」,禁止國民出行。

