意大利再多133人死於新型肺炎 北部擴大封城效用成疑

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意大利擴大封城首天，再多133人死於新型肺炎，創單日新高，累計7,375人確診、366人死亡，封城措施未有如外界預期般嚴格，機場與火車站如常運作，有歐盟成員國要求意大利全面封關、堵截疫情擴散。

封城首天，米蘭大教堂廣場仍有不少遊人，米蘭所在的倫巴第大區，連同周邊14個省分週日中午起封鎖。如非工作或健康原因不得出行。

有米蘭居民說：「現在是週日午飯時間，隱約可見只有零星途人、車流稀疏。平常的周日只有在4時才會如此，市內氣氛尚好。我們當然擔心，這不是普通流感，更不是瘟疫。」

總理孔特週日凌晨突如其來頒令擴大封鎖後，不少居民以至遊客抱怨指示不清晰，要待不同部門公布方才得悉具體安排。

封鎖地區對外運輸並非完全中斷，機場與火車站如常運作，遊客可通行、返回所屬國家。

主要公路設置檢查站，本地人如欲前赴其他地區須出示官方證明、填寫表格才獲放行，大批人趕在措施生效前「出逃」到南部，地方政府要求來自禁區人士隔離14天。

意大利全國7,000多宗病例，八成半來自北部3個大區，封城未如預期般嚴格，效用成疑。

同為歐盟成員國的捷克，稱歐盟受《神根公約》人口自由流動的規定所限，可做的不多，促請意大利全面「封關」，禁止國民出行。

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