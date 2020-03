紐約州確診人數升至142人 政府高官染病

【KTSF】

新型肺炎疫情在紐約州持續擴散,連政府高層人員也成為確診病者之一。

紐約州州長Andrew Cuomo週一宣布,紐約及新澤西港務局局長Rick Cotton已確診新型肺炎,目前正居家隔離,該局統領紐約市都會局的所有機場。

Cotton多名下屬目前正接受檢測,現階段在家工作。

Cuomo說,紐約州的確診病例由105宗增至142宗,大多數集中在紐約市以北的Westchester縣,紐約市則有19人確診。

Cuomo亦宣布,在洗手液短缺下,紐約州會自行製造洗手液,供政府機構、學校、監獄和運輸部門的員工使用,這些洗手液是由囚犯製造。

Cuomo強調,大多數確診者病癥輕微,約6%病者要入院治療,當中很多是長期病患,有些要在深切治療病房留醫。

