紐約州確診人數升至142人 政府高官染病

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新型肺炎疫情在紐約州持續擴散，連政府高層人員也成為確診病者之一。

紐約州州長Andrew Cuomo週一宣布，紐約及新澤西港務局局長Rick Cotton已確診新型肺炎，目前正居家隔離，該局統領紐約市都會局的所有機場。

Cotton多名下屬目前正接受檢測，現階段在家工作。

Cuomo說，紐約州的確診病例由105宗增至142宗，大多數集中在紐約市以北的Westchester縣，紐約市則有19人確診。

Cuomo亦宣布，在洗手液短缺下，紐約州會自行製造洗手液，供政府機構、學校、監獄和運輸部門的員工使用，這些洗手液是由囚犯製造。

Cuomo強調，大多數確診者病癥輕微，約6%病者要入院治療，當中很多是長期病患，有些要在深切治療病房留醫。

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