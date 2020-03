【KTSF】

位於南灣Mountain View的NASA太空總署Ames研究中心,一名員工確診患上新型肺炎。

NASA當局確認,中心的一名員工週日對新型冠狀病毒檢測呈陽性,但當局相信中心受到的影響有限,但諮詢過總部和醫療官員後,決定將強制要求中心內所有人員遙距工作,直到另行通知,僅有部分核心人員才能進入研究中心。

該宗確診案例成為灣區週日新增的第11宗確診,連同該宗確診,Santa Clara縣週日新增6宗確診,Contra Costa縣新增5宗,目前灣區總共75宗新型肺炎確診個案。

