一名洛杉磯的初中生,因在課堂咳嗽而感到遭受歧視,於是他向聯邦公民權利辦公室遞上了一紙訴狀。

這位名叫Dylan Muriano的男生表示,由於新冠肺炎疫情蔓延,再加上自己是亞裔,有一次他在課堂上咳嗽,就被老師送到了醫務室。

儘管他當時有向老師解釋,他身體狀況良好,並且質問老師,為什麼不是亞裔的學生咳嗽了之後不用去醫務室檢查。

Muriano說:「一開始我想就讓事情過去,但是我又想了想,如果這名老師對其他學生也這麼做該怎麼辦。」

目前這名老師仍在洛杉磯聯合校區任教,不過這名男生已經被調到其它班級上課,該校區還沒有對此事發表評論。

