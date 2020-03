中國進口食品在灣區或出現貨源不足情況（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠狀病毒疫情爆發後,中國的許多工廠至今仍沒有全面復工,貨運也可能受到延誤,因此由中國進口的食品,在灣區出現貨源不足的情況,估計稍後一、兩個月會顯現。

專門批發從中國及亞洲國家進口食品的美國東方食品商會,通常在農曆新年之前,也就是中國工廠放假之前,進口一大批貨品,以保障本地貨源在農曆新年期間,以及之後一、兩個月貨源充足,因為中國工廠的工人會在農曆新年期間回鄉下過節,工廠也隨之關閉一個月。

目前在灣區的華人超市,仍可見從中國進口的食品雜貨供應量充足,不過商會發言人周曉濱預測,受新冠病毒疫情影響,未來一、兩個月,本地貨源有可能供不應求。

美國東方食品商會發言人周曉濱(Taylor Chow)說:「過了年之後,他們還沒有辦法開工,本來他們很多工廠準備2月10號就開工,但是今年到上個禮拜為止,很多工廠工人還沒有辦法回來,因為各個省市都有自己的隔離措施

周曉濱說,為他們供貨的廣東一間醬油廠,工人還沒有回來復工,而大連一間筷子生產廠,也只有兩成工人復工,因此無法全面恢復生產,另一個因素是,交通也沒有恢復正常。

周曉濱:「就是很多關卡在路上,東西做好了,有些要從工廠拉去碼頭,有些是貨車司機,還沒有回來上班,做不到這個事情,有些公路還沒有順暢,也沒有辦法這麼順利拖去碼頭裝船。」

周曉濱說,還有一個問題,就是有些裝貨品的箱子,則是在外省,例如北方生產,當地的復工時間也不一樣,因此出現貨運鏈銜接不上的情況,原本工廠2月底要出的貨,拖到3月,如果3月仍不能收到貨,估計到4月,本地進口的一些中國食品雜貨就會短缺。

不過一些與他們合作的供應商也在採取應對措施。

周曉濱:「沒有辦法全部都生產,但是它把生產線上、產品線上,主要的東西我們會滿足你,比較次要的產品項目,他們就可能先把它放在一邊,這樣子也是一種變通的方法。」

周曉濱認為,中國一些獨特產品,而且通常銷量較大的貨品,例如泡麵,如果供不應求,就很難在美國超市找到同樣替代品。

周曉濱:「那如果後繼的貨櫃沒有跟上的話,這些小東西反而會比較快缺貨,還有就是像米粉、麵這種東西,大家比較常用,用的量比較大的東西。」

不過周曉濱還說,如果是台灣或香港等亞洲其它地區生產的貨品,供應情況應該影響不大,民眾也無需太過擔憂。

