中國進口食品在灣區或出現貨源不足情況（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠狀病毒疫情爆發後，中國的許多工廠至今仍沒有全面復工，貨運也可能受到延誤，因此由中國進口的食品，在灣區出現貨源不足的情況，估計稍後一、兩個月會顯現。

專門批發從中國及亞洲國家進口食品的美國東方食品商會，通常在農曆新年之前，也就是中國工廠放假之前，進口一大批貨品，以保障本地貨源在農曆新年期間，以及之後一、兩個月貨源充足，因為中國工廠的工人會在農曆新年期間回鄉下過節，工廠也隨之關閉一個月。

目前在灣區的華人超市，仍可見從中國進口的食品雜貨供應量充足，不過商會發言人周曉濱預測，受新冠病毒疫情影響，未來一、兩個月，本地貨源有可能供不應求。

美國東方食品商會發言人周曉濱（Taylor Chow）說：「過了年之後，他們還沒有辦法開工，本來他們很多工廠準備2月10號就開工，但是今年到上個禮拜為止，很多工廠工人還沒有辦法回來，因為各個省市都有自己的隔離措施

周曉濱說，為他們供貨的廣東一間醬油廠，工人還沒有回來復工，而大連一間筷子生產廠，也只有兩成工人復工，因此無法全面恢復生產，另一個因素是，交通也沒有恢復正常。

周曉濱：「就是很多關卡在路上，東西做好了，有些要從工廠拉去碼頭，有些是貨車司機，還沒有回來上班，做不到這個事情，有些公路還沒有順暢，也沒有辦法這麼順利拖去碼頭裝船。」

周曉濱說，還有一個問題，就是有些裝貨品的箱子，則是在外省，例如北方生產，當地的復工時間也不一樣，因此出現貨運鏈銜接不上的情況，原本工廠2月底要出的貨，拖到3月，如果3月仍不能收到貨，估計到4月，本地進口的一些中國食品雜貨就會短缺。

不過一些與他們合作的供應商也在採取應對措施。

周曉濱：「沒有辦法全部都生產，但是它把生產線上、產品線上，主要的東西我們會滿足你，比較次要的產品項目，他們就可能先把它放在一邊，這樣子也是一種變通的方法。」

周曉濱認為，中國一些獨特產品，而且通常銷量較大的貨品，例如泡麵，如果供不應求，就很難在美國超市找到同樣替代品。

周曉濱：「那如果後繼的貨櫃沒有跟上的話，這些小東西反而會比較快缺貨，還有就是像米粉、麵這種東西，大家比較常用，用的量比較大的東西。」

不過周曉濱還說，如果是台灣或香港等亞洲其它地區生產的貨品，供應情況應該影響不大，民眾也無需太過擔憂。

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