港大專家指要待七成人有抗體 新型肺炎疫情才會紓緩（視頻）

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香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，新型肺炎已是全球大流行，難以截斷傳播鏈，要等大部分人有抗體，疫情才會紓緩，又指港大最新研究康復者抗體數量高，相信有5至10年免疫力。

袁國勇預計香港的夏天，疫情會稍有改善，但病毒到時傳到南半球，冬天又會再有輸入個案。

袁國勇說：「病毒已經全球擴散，在每個疫區都有大傳播鏈，數目很多，就算用圍堵方法，病例不會完全消失。假設各國都無法將傳播鏈斬斷，所以疫症不會完結，直到人類大部分因天然感染，身體內有抗體，疫症才會紓緩。」

他說要各地的人都抽驗血清，才能知道幾多人有抗體，現時只能粗略估計。

袁國勇說：「現在抗體可能只有0.1%人有，但可能每年增加，每年加5%。當群體超過70%人有抗體，就算有病例，數目都很少。」

港大又研究香港病人康復後血清抗體的比例，袁國勇指：「回來驗血的抗體力度1:640，很高，有理由相信，如果天然感染康復後，免疫可能5至10年。」

另一個好消息是鑽石公主號受感染的9名港人，只有一人有病徵，袁國勇表示：「可能隨著疫症病毒在人類改變，至少在鑽石公主號香港病人中，症狀很輕微，是好消息。」

他指曾經問過內地，暫時未有病人康復後有復發情況。

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