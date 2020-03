港大專家指要待七成人有抗體 新型肺炎疫情才會紓緩（視頻）

【有線新聞】

香港大學微生物學系講座教授袁國勇指,新型肺炎已是全球大流行,難以截斷傳播鏈,要等大部分人有抗體,疫情才會紓緩,又指港大最新研究康復者抗體數量高,相信有5至10年免疫力。

袁國勇預計香港的夏天,疫情會稍有改善,但病毒到時傳到南半球,冬天又會再有輸入個案。

袁國勇說:「病毒已經全球擴散,在每個疫區都有大傳播鏈,數目很多,就算用圍堵方法,病例不會完全消失。假設各國都無法將傳播鏈斬斷,所以疫症不會完結,直到人類大部分因天然感染,身體內有抗體,疫症才會紓緩。」

他說要各地的人都抽驗血清,才能知道幾多人有抗體,現時只能粗略估計。

袁國勇說:「現在抗體可能只有0.1%人有,但可能每年增加,每年加5%。當群體超過70%人有抗體,就算有病例,數目都很少。」

港大又研究香港病人康復後血清抗體的比例,袁國勇指:「回來驗血的抗體力度1:640,很高,有理由相信,如果天然感染康復後,免疫可能5至10年。」

另一個好消息是鑽石公主號受感染的9名港人,只有一人有病徵,袁國勇表示:「可能隨著疫症病毒在人類改變,至少在鑽石公主號香港病人中,症狀很輕微,是好消息。」

他指曾經問過內地,暫時未有病人康復後有復發情況。

