至尊公主號週一停靠奧克蘭港 乘客將下船隔離檢疫

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滯留加州外海多天的至尊公主號郵輪（Grand Princess）載有3,500多人，其中至少21人確診，患有新冠肺炎，該郵輪將於週一在東灣奧克蘭（屋崙）港靠岸，讓乘客下船，送往其他地區隔離檢疫。

郵輪將於週一在奧克蘭港Outer Harbor靠岸，聯邦當局計畫在當地的Marriot Convention Center設立指揮中心，整個下船輸送程序有可能耗時好幾天。

目前未知郵輪週一何時靠岸，郵輪距離加州海岸約10至12英里，需要大約兩至兩個半小時才能到達奧克蘭港。

聯邦公衛官員表示，船上將近1,000名加州居民，將在北灣Travis空軍基地或聖地牙哥Miramar空軍基地完成隔離。

其他乘客則將被送往位於德州San Antonio Lackland聯合基地，或喬治亞州的Dobbins空軍基地隔離。

整個隔離過程中，都會持續檢疫乘客是否出現新冠病毒的症狀。

加州州長紐森週日發表聲明表示，奧克蘭港口夠大也夠遠，不靠近任何大型住宅或商業區，能夠安全地將下船的乘客送往隔離場所，保障公眾安全，相較之下，舊金山港口因為靠近熱鬧的Embarcadro，旅客眾多、商業林立，相對難以控制。

奧克蘭市長Libby Schaff指，當局已保證沒有人會留在奧克蘭隔離檢疫，也沒有人能隨意走動，不會接觸到市內民眾，重申奧克蘭是所有人的安全港口。

當局檢測了船上46人的樣本，結果發現有19名船員和兩名乘客共21人確診，而船上1,000多名船員，可能會留在船上隔離。

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