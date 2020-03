至尊公主號週一停靠奧克蘭港 乘客將下船隔離檢疫

【KTSF】

滯留加州外海多天的至尊公主號郵輪(Grand Princess)載有3,500多人,其中至少21人確診,患有新冠肺炎,該郵輪將於週一在東灣奧克蘭(屋崙)港靠岸,讓乘客下船,送往其他地區隔離檢疫。

郵輪將於週一在奧克蘭港Outer Harbor靠岸,聯邦當局計畫在當地的Marriot Convention Center設立指揮中心,整個下船輸送程序有可能耗時好幾天。

目前未知郵輪週一何時靠岸,郵輪距離加州海岸約10至12英里,需要大約兩至兩個半小時才能到達奧克蘭港。

聯邦公衛官員表示,船上將近1,000名加州居民,將在北灣Travis空軍基地或聖地牙哥Miramar空軍基地完成隔離。

其他乘客則將被送往位於德州San Antonio Lackland聯合基地,或喬治亞州的Dobbins空軍基地隔離。

整個隔離過程中,都會持續檢疫乘客是否出現新冠病毒的症狀。

加州州長紐森週日發表聲明表示,奧克蘭港口夠大也夠遠,不靠近任何大型住宅或商業區,能夠安全地將下船的乘客送往隔離場所,保障公眾安全,相較之下,舊金山港口因為靠近熱鬧的Embarcadro,旅客眾多、商業林立,相對難以控制。

奧克蘭市長Libby Schaff指,當局已保證沒有人會留在奧克蘭隔離檢疫,也沒有人能隨意走動,不會接觸到市內民眾,重申奧克蘭是所有人的安全港口。

當局檢測了船上46人的樣本,結果發現有19名船員和兩名乘客共21人確診,而船上1,000多名船員,可能會留在船上隔離。

