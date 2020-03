【KTSF】

受到油價急速暴跌以及新型肺炎疫情不斷在全球蔓延的雙重打擊,全球金融市場出現大震盪,華爾街股市主要指數週一收市時大跌超過7%,全球避險情緒更加高漲,尤其是十年期美債息率更跌至0.56厘的歷史新低。

S&P 500指數開市數分鐘後急挫7.4%,一度跌停拍,在停止交易15分鐘後跌幅收窄,但收市仍下滑7.6%,跌226點,收市報2,747點。

S&P 500指數於2月19日創下歷史新高,至週一已下滑18.9%,市值蒸發5.3萬億元。

道瓊斯指數週一暴跌2,013點,或7.8%,收市報23,851點;Nasdaq下挫7.3%,下跌623點,收市報7,951點。

