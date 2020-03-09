疫情下Costoc暫停試吃活動 eBay停售口罩消毒品

【KTSF 張馨藝報導】

Costco因新冠病毒引起群眾恐慌，而暫停免費試吃樣品，eBay則禁止銷售消毒劑和口罩，以免有人囤積居奇。

如果你近期準備去Costco採購的話，就不要期待會有試吃小樣品了。

雖然買前試吃是大型連鎖店的慣例，但是新冠病毒大多是通過口鼻而感染的，所以很多消費者都認為疫情期間發放試吃樣品，並不是一個好主意。

CNN說，管理Costco免費樣品的公司，向商業內部人士證實已暫停試吃活動。

與此同時，USA Today報導，eBay因為疫情恐慌引起了有人抬價，這有可能違反法律，加州和華盛頓州正密切關注抬價現象。

eBay已暫時禁止銷售N95和N100的口罩，還有消毒濕巾和消毒洗手液等產品，以防有人囤積居奇，漫天要價。

衛生官員也表示，大多數民眾並不需要用口罩來對抗新冠病毒，認為把口罩留給醫護前線人員更為重要。

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