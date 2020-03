【KTSF】

新型肺炎疫情觸發兩大產油國掀起油價戰,有油價分析公司估計,這場油價戰有可能在未能數週,把美國汽油價格推低至每加侖兩元以下。

USA Today引述燃油價格應用程式GasBuddy的分析指,如果新型肺炎引發的恐慌持續,加上全球石油供應不縮減的情況下,美國的汽油平均價格有可能回落至每加侖兩元以下的水平。

根據美國汽車協會(AAA)的數字,美國目前的汽油平均價格是每加侖2.38元。

在新型肺炎疫情影響下,石油價格近日持續下滑,石油輸出國組織(OPEC)日前在維也納舉行的會議上建議減產,以穩定油價,但俄羅斯拒絕接納意見,另一石油大國沙特阿拉伯於是掀起減價戰,減價幅度達25%,企圖迫使俄羅斯屈服同意減產。

