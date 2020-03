舊金山市府建議取消非必要大型集會活動（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

受疫情影響,舊金山市府週五發出強力建議,取消非必要的大型集會活動,並建議60歲以上的居民在未來兩個星期盡量留在家中,Contra Costa縣也建議民眾遠離人群聚集的場所。

目前有兩例社區感染的舊金山,宣布延後舉行市府所贊助的年度愛爾蘭人傳統,St Patrick’s Day的巡遊活動,直到另行通告。

舊金山市長布里德週五還是參加這個節慶的活動,衛生官員提醒大家,尤其是60歲以上本身有健康問題的人士,在未來兩個星期要盡量遠離人多聚集的場合,以免病毒有機會擴散。

衛生官員也呼籲,商業界減少員工非必要的商務出差,減少員工密集的場合,及取消多人出席的會議。

NBA籃球勇士球隊亦表示,週六晚的球賽會照常舉行,並會按照衛生程序去做,聖荷西鯊魚隊的球賽也不會取消,但是像SXSW等更多在灣區舉辦的大型活動都自行取消了。

Contra Costa縣方面,並不想要取消任何大型活動,但考慮到San Mateo和Santa Clara目前的感染情況,還是請求具有高危感染可能的群體遠離這些活動。

Contra Costa醫療主任Ori Tzvieli說:「那些具有高危感染的群體,應該避免去往人多的地方,比如演唱會、體育活動、遊行等,主要針對年齡超過50歲的,或本身就有健康問題的任何年齡段的人。」

Tzvieli續道:「我們不建議學校在這個時候關閉,公共衛生局會在週一更新最新情況。」

Contra Costa縣新增兩例,都來自至尊公主號郵輪,衛生官員預計感染病例上升,那要付出什麼樣的代價,才能讓公共衛生部門對群體聚集活動下達指示?

Tzvieli說:「我們正查詢病例是從哪裡來的,如果現在的法方失敗的話,我們會考慮改變措施。」

如果疫情在當地繼續蔓延的話,公共衛生部門表示會調整措施,也希望民眾積極配合。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。