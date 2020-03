灣區新型肺炎確診病例增至75宗 民眾續搶購洗手液廁紙

【KTSF】

灣區新冠病毒病例目前累計至少75例,東灣Contra Costa縣週日新增5例,舊金山新增6例,舊金山Archbishop Riordan高中,因有學生家長確診,已宣布週一停課。

東灣Contra Costa縣新增的5例中,其中4人並沒有旅遊紀錄,也不是其他確診者的密切接觸者,目前都在縣內醫院治療中,第5人則曾與一名確診者有接觸,目前居家隔離中。

基於病患隱私,當局不會透露更多細節,包括醫院地點,但表示病毒已來到當地社區,Contra Costa縣截至週日早上已有9例。

原定27號在舊金山Moscone中心舉行的Bitcoin大會也已取消。

本週末在南灣登場的Cinequest電影節,下個週末的活動已延到8月。

而目前灣區各球隊,包括職籃金州勇士隊、冰球聖荷西鯊魚隊等,還沒有取消比賽,但表示已加強球場清潔,勇士隊已呼籲高危族群或生病的人在家休息。

灣區各地本週末還是出現搶購人潮,最熱門的商品就是洗手液,位於南舊金山的Costco商場,雖然已設定每人購買上限衛生紙和瓶裝水,週末還是幾小時內就賣光,請消費者隔天再來。

還有民眾從南灣聖荷西一路開車北上找洗手液,都無功而返,不過當局重申,民眾不須恐慌,防範病毒最好的方式,就是良好的衛生習慣,還有勤洗手。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。