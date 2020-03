影評：《1/2的魔法》帶有可預知的感動

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對小精靈兄弟,有一天的時間和過世父親見面的機會,從這裡帶出一段歷險記。

在一個虛幻的現代國度中,如小精靈、半人馬、帶翅膀的獅子等幻想世界的人物一塊生活。家中有你我生活中如手機等現代用品,原來這些原本在魔術世界中的人物,在科技發達的社會中已經不再依賴魔術。小精靈Ian 在學校中還是一個害羞的學生。今天剛滿16歲,媽媽給了他父親的一份遺物。Ian 打開發現是一根魔術棒和一個咒語。原來懂得魔術的父親,也希望在死後能夠在兩個孩子滿16歲後,能夠回來看孩子一天。興奮的Ian 和哥哥一起招魂,但只能找回父親的下半身。如何在24小時之內,完成咒語從頭到腳的和父親見面?Ian 和哥哥Barley 就必須展開一段驚險歷程。

東灣動畫片製片廠Pixar 的作品,水準一向頗高。這次的歷險記帶有不少喜劇成分,是預料中事。但是電影也大膽的再度提及死去親戚這議題。在三年前的Pixar 動畫片《Coco》之後,再度提及懷念死去的長輩見面的渴望。

電影大部分劇情是關於兩兄弟的歷險記,途中的經歷並不怎麼突出,也落入一般的路程電影Road movie 和兄弟電影Buddy movie 的情節中。從興致勃勃到相互牴觸到最終的諒解,都將電影推向一般化,越看越是可以猜到下一段情節和其中的領悟。可是重要的,也是兩人在最後取得的教訓,卻也到了叫人感動的結果,因而也留下良好的感受。

《1/2的魔法 Onward》帶來可預想到的感動。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://movies.disney.com/onward

Rating: 4 out of 5 stars.

