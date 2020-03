【KTSF】

目前源自中國武漢的新冠狀病毒,在全球擴散至80幾個國家,世衛指病例迫近10萬宗,有3,380人死亡。

中國大陸以外,香港有105宗、澳門10宗、台灣44宗。

在中國以外,病例最多的南韓有6,248宗,意大利就逼近3,900宗,伊朗就突破3,500宗,兩國的死亡率已超過3%,世衛組織將死亡率調高至3.4%。

美國錄得200多宗,14人死亡。

日本的病例已超過1,000,日本宣布由現在起至3月底,對來自中國、香港、澳門、南韓的旅客實施14日強制隔離。

泰國都宣布同樣的強制隔離措施,對象除中國、香港、澳門旅客之外,還有來自伊朗及意大利的人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。