【KTSF】

灣區自從1月底以來沒有下過雨,週六有機會下雨,國家氣象局預測一股微弱的冷鋒週六抵達灣區,估計週五午夜過後,北灣凌晨時分開始下雨。

灣區週六清晨5點至中午時分有機會下雨,不過降雨量不多,氣象局預測大部分地區會錄得10分1至4分1吋降雨。

提醒大家,由於灣區許久沒有下雨,所以路面積聚的油污和雨水混合起來,會導致路面濕滑,駕駛時要小心。

除了下雨之外,冷鋒會導致氣溫下降,預測週六最高氣溫只得華氏50多度,週六晚至週日早上,氣溫下降至華氏30多度至40多度。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。