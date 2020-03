特朗普簽署83億元撥款法案 協助美國抗疫

【KTSF】

特朗普總統週五簽署總值83億元的抗疫撥款,以協助打擊美國的新型肺炎疫情,美國目前已逾有200人確診,共14人死亡。

這筆撥款讓聯邦公共衛生機構用於疫苗、檢測和治療上,當中3億元用於發放藥物,20多億元用於協助州及地方政府應對疫情,約13億元用於在海外抗疫,同時資助70億元於小商業貸款。

特朗普原本打算在到訪位於阿特蘭大的聯邦疾病防控中心(CDC)時簽署這項撥款法案,但他週五對記者說,聽說在CDC工作的一名員工有可能染病,但經檢測後結果是陰性,他希望能在稍後時間再到訪CDC。

聯邦參議院週四以96票對一票通過這份撥款法案,唯一投反對票是肯德基州共和黨參議員Rand Paul,眾議院則在週三以415票對2票通過法案。

