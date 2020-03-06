曾乘坐至尊公主號老翁昏迷死亡 南灣5警曾為其急救需隔離

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南灣Sunnyvale警方表示，有警員發現一名72歲男人昏迷不醒，失去呼吸，警員於是幫他做心肺復甦，不過該名男人不治，警方之後發現該名男人曾經登上有確診者的至尊公主號郵輪，警局表示，目前未知該名死者是否確診者，但為安全起見，在場的5名警員和兩名消防員需要居家隔離。

Santa Clara縣週四新增6宗確診，累計至少20宗，縣公共衛生部建議取消或暫緩所有人多的大型集會活動。

Santa Clara縣府公共衛生部指，新增3男3女患者，其中兩人要留醫，其餘的在居家隔離。

縣內現有20名患者，當中有4人曾出遊，9人跟確診者接觸過，7人感染來源不明，當局預料確診數字會繼續上升。

為了減少傳播風險，縣衛生局主任表示，週四起建議取消或暫緩所有人多的大型集會活動，包括球賽、峰會、展覽等。

另外她又建議僱主如非必要，盡量不要安排員工出差，學校方面，她表示暫時未有必要停課。

不過鯊魚隊表示，週四晚會繼續主場球賽，並會加緊清潔球場，呼籲高危的長者盡量不要出席。

另外，聖荷西Action Day Primary Plus學校週四宣佈，旗下的Moorpark幼兒園分校有一名教師確診，因此將會停課，做徹底消毒清潔，直至下星期一。

該名教師自從上星期三請病假治療，至於其餘9間分校不受影響。

Discovery Museum兒童博物館也因為有員工確診，因此將會關閉一星期。

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