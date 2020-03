曾乘坐至尊公主號老翁昏迷死亡 南灣5警曾為其急救需隔離

【KTSF】

南灣Sunnyvale警方表示,有警員發現一名72歲男人昏迷不醒,失去呼吸,警員於是幫他做心肺復甦,不過該名男人不治,警方之後發現該名男人曾經登上有確診者的至尊公主號郵輪,警局表示,目前未知該名死者是否確診者,但為安全起見,在場的5名警員和兩名消防員需要居家隔離。

Santa Clara縣週四新增6宗確診,累計至少20宗,縣公共衛生部建議取消或暫緩所有人多的大型集會活動。

Santa Clara縣府公共衛生部指,新增3男3女患者,其中兩人要留醫,其餘的在居家隔離。

縣內現有20名患者,當中有4人曾出遊,9人跟確診者接觸過,7人感染來源不明,當局預料確診數字會繼續上升。

為了減少傳播風險,縣衛生局主任表示,週四起建議取消或暫緩所有人多的大型集會活動,包括球賽、峰會、展覽等。

另外她又建議僱主如非必要,盡量不要安排員工出差,學校方面,她表示暫時未有必要停課。

不過鯊魚隊表示,週四晚會繼續主場球賽,並會加緊清潔球場,呼籲高危的長者盡量不要出席。

另外,聖荷西Action Day Primary Plus學校週四宣佈,旗下的Moorpark幼兒園分校有一名教師確診,因此將會停課,做徹底消毒清潔,直至下星期一。

該名教師自從上星期三請病假治療,至於其餘9間分校不受影響。

Discovery Museum兒童博物館也因為有員工確診,因此將會關閉一星期。

