航太公司Lockheed Martin有員工確診新型肺炎

【KTSF 萬若全報導】

航太公司洛克希德(Lockheed Martin)一名員工確診新冠病毒,跟他接觸過的同事都被要求自我隔離。

該員工先前就被標記有可能接觸新冠病毒,現在確診,洛克希德發表聲明,公司已經對該名員工接觸過的地方進行深度消毒,並要求曾經跟這名員工接觸的同仁自我隔離,目前沒有其他症狀報告。

洛克希德Sunnyvale有4,000多名員工,還是照常運作。

Sunnyvale公共衛生部表示,週四有7名急救人員替一名心臟病發的72歲老人進行心肺復甦術,該名患者的家人告知急救人員,老人最近有跟兩名疑似感染新冠病毒的人一起搭乘郵輪,該名老人急救無效當場死亡。

現在7名急救人員除了自我隔離,也接受新冠病毒檢測。

Sunnyvale公共衛生部表示,將會對死者做檢驗,以確定是否染上新冠病毒。

