航太公司Lockheed Martin有員工確診新型肺炎

【KTSF 萬若全報導】

航太公司洛克希德（Lockheed Martin）一名員工確診新冠病毒，跟他接觸過的同事都被要求自我隔離。

該員工先前就被標記有可能接觸新冠病毒，現在確診，洛克希德發表聲明，公司已經對該名員工接觸過的地方進行深度消毒，並要求曾經跟這名員工接觸的同仁自我隔離，目前沒有其他症狀報告。

洛克希德Sunnyvale有4,000多名員工，還是照常運作。

Sunnyvale公共衛生部表示，週四有7名急救人員替一名心臟病發的72歲老人進行心肺復甦術，該名患者的家人告知急救人員，老人最近有跟兩名疑似感染新冠病毒的人一起搭乘郵輪，該名老人急救無效當場死亡。

現在7名急救人員除了自我隔離，也接受新冠病毒檢測。

Sunnyvale公共衛生部表示，將會對死者做檢驗，以確定是否染上新冠病毒。

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