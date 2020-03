【KTSF】

舊金山緊急事務管理局與舊金山公共衛生局週五宣布,推出一個針對新型肺炎疫情的短訊警報系統,讓公眾能即時獲得疫情的最新訊息。

這套系統讓市府官員可以就舊金山的新型肺炎疫情,向公眾發放即時的資訊。

由週五起,公眾可以用文字短訊打888-777,發出”COVID19SF”的短訊,之後將可取得疫情的最新訊息。

學名為COVID 19的新型肺炎,症狀是發燒、咳嗽和呼吸困難,截至週四,舊金山共有兩宗確診個案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。