疫情下大型活動取消 舊金山經濟受極大衝擊（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在新冠肺炎疫情影響下，舊金山的旅遊業和大型會議的相關商業活動也受到大程度的衝擊。

舊金山是國內舉辦大型會議的熱門地點之一，由於新冠肺炎疫情的擴大，衛生官員呼籲民眾不要在人多的場合聚集，許多原本訂在3月和4月，在舊金山Moscone中心的會議，例如Google和Facebook的國際會議都因此取消了，改由網上會議方式進行。

行內人士估計，取消這一系列的大型會議，造成15萬晚的酒店住房收入損失，酒店業者透露，酒店業的生意會隨著經濟起落，但是這次的衝擊突如其來。

舊金山酒店理事會執行主任Kevin Carroll說：「從來沒有這麼突然的變動，人們現在可以取消原訂在下個星期的活動，這是非常不同、獨特的現象。」

Carroll補充，一般出席這些會議的人士，也會光顧會場附近的餐館，和舊金山一些觀光地點，附近的商業在連鎖效應下都遭到衝擊。

Carroll說：「酒店一旦有大量消訂房，除了影響其職員，也會影響附近的餐館，其他人們會去的社區，比如說漁人碼頭和華埠，這些地方也同樣因為取消活動而生意受損。」

金門餐館協會透露，飲食業已經因此損失超過100萬，業者也希望市府宣布進入緊急狀態後 ，所得到的撥款能夠用在幫助受影響的餐館。

舊金山也不是灣區唯一受影響的城市，南灣一些會議也同樣取消，而舊金山國際機場因為取消許多航班，預計每個月損失100萬的收入，但是當局也透露，幸好這只是影響到機場一年1%的預算。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。