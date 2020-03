疫情下大型活動取消 舊金山經濟受極大衝擊（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在新冠肺炎疫情影響下,舊金山的旅遊業和大型會議的相關商業活動也受到大程度的衝擊。

舊金山是國內舉辦大型會議的熱門地點之一,由於新冠肺炎疫情的擴大,衛生官員呼籲民眾不要在人多的場合聚集,許多原本訂在3月和4月,在舊金山Moscone中心的會議,例如Google和Facebook的國際會議都因此取消了,改由網上會議方式進行。

行內人士估計,取消這一系列的大型會議,造成15萬晚的酒店住房收入損失,酒店業者透露,酒店業的生意會隨著經濟起落,但是這次的衝擊突如其來。

舊金山酒店理事會執行主任Kevin Carroll說:「從來沒有這麼突然的變動,人們現在可以取消原訂在下個星期的活動,這是非常不同、獨特的現象。」

Carroll補充,一般出席這些會議的人士,也會光顧會場附近的餐館,和舊金山一些觀光地點,附近的商業在連鎖效應下都遭到衝擊。

Carroll說:「酒店一旦有大量消訂房,除了影響其職員,也會影響附近的餐館,其他人們會去的社區,比如說漁人碼頭和華埠,這些地方也同樣因為取消活動而生意受損。」

金門餐館協會透露,飲食業已經因此損失超過100萬,業者也希望市府宣布進入緊急狀態後 ,所得到的撥款能夠用在幫助受影響的餐館。

舊金山也不是灣區唯一受影響的城市,南灣一些會議也同樣取消,而舊金山國際機場因為取消許多航班,預計每個月損失100萬的收入,但是當局也透露,幸好這只是影響到機場一年1%的預算。

