舊金山兩名確診病人未外遊 疑屬社區感染（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山出現全市第一及第二宗確診,兩名患者都沒有外遊紀錄,初步懷疑是經社區感染,市府預計確診個案陸續有來。

新型肺炎疫情在全球爆發,作為國際城市的舊金山,最終亦難免出現確診個案,舊金山衛生局本週一開始在本地自行檢測病毒,到週四早上局方證實有兩宗確診。

舊金山衛生局局長Grant Colfax醫生說:「這兩名患者並無關係,分別在舊金山兩間醫院治理,他們沒有到高危地區的外遊紀錄,亦沒有接觸過確診者,兩病例正如在區內其他確診個案,相信是屬於社區感染。」

局方表示,兩名患者都是在週三接受檢測,第一名確診者是90多歲的男性,他本身有其他疾病,現時情況嚴重。

第二名確診者是40多歲的女性,她的情況穩定。

衛生局指,為了保障病人的私隱,不會公布任何關於患者的資訊,亦不會透露二人所在的醫院,市府亦預計,舊金山的確診個案陸續有來,至於兩名患者的家人,局方沒有透露究竟他們有沒有被隔離。

Colfax醫生說:「關於隔離,我們會跟從CDC的指引,我們會看看他們有沒有出現病徵,調查其背景,看看是否需要作出額外的防範措施,到時再考慮是否需要檢測。」

自疫情爆發以來,舊金山在1月份啟動了緊急應變中心,並在2月25日宣布本地進入緊急狀態,以取得更多聯邦及州府撥款應對疫情。

市長布里德(London Breed)重申,市府一早預計好會有確診個案,市民毋須過分擔心,只希望大家勤洗手,見面打招呼暫時不要有身體接觸。

布里德說:「我們過往成功應對HIV愛滋病毒危機,沙士與H1N1流感,因為我們團結,我們提供最好的處理方法,同時有清晰的溝通。」

市長布里德預告,在疫情的影響下,舊金山的銷售數收入及旅遊業收入一定大受打擊,拖累本土經濟,因此所有市府部門都必須要開源節流。

