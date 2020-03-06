舊金山兩名確診病人未外遊 疑屬社區感染（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山出現全市第一及第二宗確診，兩名患者都沒有外遊紀錄，初步懷疑是經社區感染，市府預計確診個案陸續有來。

新型肺炎疫情在全球爆發，作為國際城市的舊金山，最終亦難免出現確診個案，舊金山衛生局本週一開始在本地自行檢測病毒，到週四早上局方證實有兩宗確診。

舊金山衛生局局長Grant Colfax醫生說：「這兩名患者並無關係，分別在舊金山兩間醫院治理，他們沒有到高危地區的外遊紀錄，亦沒有接觸過確診者，兩病例正如在區內其他確診個案，相信是屬於社區感染。」

局方表示，兩名患者都是在週三接受檢測，第一名確診者是90多歲的男性，他本身有其他疾病，現時情況嚴重。

第二名確診者是40多歲的女性，她的情況穩定。

衛生局指，為了保障病人的私隱，不會公布任何關於患者的資訊，亦不會透露二人所在的醫院，市府亦預計，舊金山的確診個案陸續有來，至於兩名患者的家人，局方沒有透露究竟他們有沒有被隔離。

Colfax醫生說：「關於隔離，我們會跟從CDC的指引，我們會看看他們有沒有出現病徵，調查其背景，看看是否需要作出額外的防範措施，到時再考慮是否需要檢測。」

自疫情爆發以來，舊金山在1月份啟動了緊急應變中心，並在2月25日宣布本地進入緊急狀態，以取得更多聯邦及州府撥款應對疫情。

市長布里德（London Breed）重申，市府一早預計好會有確診個案，市民毋須過分擔心，只希望大家勤洗手，見面打招呼暫時不要有身體接觸。

布里德說：「我們過往成功應對HIV愛滋病毒危機，沙士與H1N1流感，因為我們團結，我們提供最好的處理方法，同時有清晰的溝通。」

市長布里德預告，在疫情的影響下，舊金山的銷售數收入及旅遊業收入一定大受打擊，拖累本土經濟，因此所有市府部門都必須要開源節流。

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