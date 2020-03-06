西雅圖華裔瑜珈老師受訪談當地疫情（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

目前華盛頓州是全美出現新冠肺炎死亡病例最多的州，當地毫無疑問也出現了恐慌，本台記者訪問西雅圖一位華裔瑜珈老師了解當地的情況，以及如何利用瑜珈來消除恐慌。

陳思嘉（Christine Chen）是暢銷書Happy-Go-Yoga的作者，目前在西雅圖教授瑜珈，自從華盛頓州出現新冠肺炎死亡病例後，她說恐慌情緒已經開始，甚至在郊區。

陳思嘉說：「我週一去超市，店員告訴我，週六單日就4萬元進帳，高出平常週六，星期天更創下該店單日進帳最高紀錄，整個西雅圖都買不到消毒液、酒精擦拭等，我想當人開始恐慌購買，就會影響其他的人，通常就是這樣發生的。

由於新冠肺炎病毒，有人開始停止去健身房，或是瑜珈教室運動，陳思嘉說，其實每個教室都加大清潔力度，器具都有消毒。

陳思嘉說：「有些學生選擇不來上課，就像其他地方一樣，教室人較多，就像公車或餐館。」

但她認為，因為擔心新冠病毒而不再上健身房或健身教室，是反應過度。

陳思嘉說：「我要問這些人，在流感季節你會這樣做嗎？如果你看流感的數字，殺傷力遠大於新冠病毒，只因為我們對新冠病毒了解不多，這就是為什麼大家害怕，我問這些不上健身房或瑜珈教室的人，是否在流感季節也這樣做呢？

可能不會吧？」

陳思嘉在給學生的信件中提到，在現在這樣一個環境，瑜珈就是通過淨化、純淨、喜悅、專注、感官控制，及自我知識皆能獲得打坐冥想能夠消除恐慌。

陳思嘉說：「恐慌乃思路不清，恐慌是一種反應，我們要停止恐慌，就要了解事實真相，這個時刻打坐冥想便很重要，如果你能很好的吸氣吐納，了解自己的吐納，你當下就會了解甚麼是事實，而不是焦慮會發生甚麼事。」

曾經獲得多次電視新聞艾美獎的陳思嘉說，媒體在報導新冠肺炎病毒的責任重大，不宜誇大，同時也要消除民眾的疑慮。

陳思嘉的網站有許多關於瑜珈對身體好處的資訊，有興趣的民眾可以查詢：https://www.christinechenyoga.com/

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