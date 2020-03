西雅圖華裔瑜珈老師受訪談當地疫情（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

目前華盛頓州是全美出現新冠肺炎死亡病例最多的州,當地毫無疑問也出現了恐慌,本台記者訪問西雅圖一位華裔瑜珈老師了解當地的情況,以及如何利用瑜珈來消除恐慌。

陳思嘉(Christine Chen)是暢銷書Happy-Go-Yoga的作者,目前在西雅圖教授瑜珈,自從華盛頓州出現新冠肺炎死亡病例後,她說恐慌情緒已經開始,甚至在郊區。

陳思嘉說:「我週一去超市,店員告訴我,週六單日就4萬元進帳,高出平常週六,星期天更創下該店單日進帳最高紀錄,整個西雅圖都買不到消毒液、酒精擦拭等,我想當人開始恐慌購買,就會影響其他的人,通常就是這樣發生的。

由於新冠肺炎病毒,有人開始停止去健身房,或是瑜珈教室運動,陳思嘉說,其實每個教室都加大清潔力度,器具都有消毒。

陳思嘉說:「有些學生選擇不來上課,就像其他地方一樣,教室人較多,就像公車或餐館。」

但她認為,因為擔心新冠病毒而不再上健身房或健身教室,是反應過度。

陳思嘉說:「我要問這些人,在流感季節你會這樣做嗎?如果你看流感的數字,殺傷力遠大於新冠病毒,只因為我們對新冠病毒了解不多,這就是為什麼大家害怕,我問這些不上健身房或瑜珈教室的人,是否在流感季節也這樣做呢?

可能不會吧?」

陳思嘉在給學生的信件中提到,在現在這樣一個環境,瑜珈就是通過淨化、純淨、喜悅、專注、感官控制,及自我知識皆能獲得打坐冥想能夠消除恐慌。

陳思嘉說:「恐慌乃思路不清,恐慌是一種反應,我們要停止恐慌,就要了解事實真相,這個時刻打坐冥想便很重要,如果你能很好的吸氣吐納,了解自己的吐納,你當下就會了解甚麼是事實,而不是焦慮會發生甚麼事。」

曾經獲得多次電視新聞艾美獎的陳思嘉說,媒體在報導新冠肺炎病毒的責任重大,不宜誇大,同時也要消除民眾的疑慮。

陳思嘉的網站有許多關於瑜珈對身體好處的資訊,有興趣的民眾可以查詢:https://www.christinechenyoga.com/

