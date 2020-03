【KTSF】

中半島San Bruno市一間長者中心需要暫時關閉,因為該中心有3名義工曾登上至尊公主號郵輪,早前曾登上該艘郵輪的一名乘客被確診新型肺炎,之後死亡。

該長者中心位於Crystal Spring Road 1555號,3名義工於2月11日至21日,曾經乘坐至尊公主號郵輪出遊,其中一人曾有輕微的傷風症狀,目前已退去,另外兩人則沒有癥狀。

衛生局已聯絡3人,他們正自我隔離。

該長者中心隨即關閉,暫定3月10日下週二重開。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。