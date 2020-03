至尊公主號郵輪不准停靠加州海岸 3千多人需檢測

【KTSF 郭柟報導】

現時全美累計有232宗確診,有14人死亡,當中13人在華盛頓州,一人在加州Placer縣,加州目前累計有71宗,當中42宗在灣區,至於有疑似個案的Grand Princess至尊公主號郵輪,目前仍然停留在加州海域,不准靠岸,船上3,000幾名乘客和船員需要接受檢測,料週五有結果。

有關當局週四出動直昇機,運送大約300個測試盒到至尊公主號郵輪,為船上的人做檢測,樣本隨後送到東灣Richmond市實驗室處理。

船上現有3,000幾人,當中一半是加州居民,消息指船上有35名乘客和船員出現輕微症狀,州長紐森週三宣佈暫時禁止該郵輪停靠加州海岸,直至為船上所有人完成檢疫。

目前已知有兩名乘客確診,懷疑他們在2月11至21號前往墨西哥的行程中受感染。

其中一名71歲,居住在Placer縣的男患者死亡,成為加州首宗死亡個案。

報導指另一名確診者是死者的朋友,他是Sonoma縣居民,目前正在舊金山一間醫院接受治療,情況穩定。

Sonoma縣衛生局又透露,該縣有78人曾在該段期間乘坐至尊公主號郵輪,當中25人在結束旅程後,乘坐穿梭巴士返回Sonoma縣。

郵輪上有62名乘客參加過墨西哥行程後留在船上,原定繼續啟程去夏威夷,郵輪在得知死者消息後,週三折返舊金山,目前停留在加州海域。

有乘客表示,船方叫他們留在自己房間,但不肯透露更多資訊,他又說船方為乘客提供了300元現金券,但出不了房門不知怎麼用,船方會為他們提供膳食,直至上岸。

