美國確診人數升逾200 副總統承認測試劑供應不足

美國感染人數增至逾200人,14人死亡,多個州都陸續「失守」,至今20個州有人確診,副總統彭斯承認現時病毒檢測試劑不足以應付全國需求。

領導美國抗疫工作的副總統彭斯,去到疫情最嚴重的華盛頓州,為當地防疫部門和民眾打氣,他保証會全力對抗疫情。

政府早前說今個星期內會向全國各地發放過百萬份病毒試劑,彭斯承認現時仍未達標,未足以應付今後的需求。

彭斯又到明尼蘇達州視察口罩廠房,聯邦政府已要求廠商每月口罩產量增加數百萬個,彭斯呼籲民眾毋須搶購口罩,留給有需要的人。

他表示:「除非你患病,你不用買口罩。這是其中一個方法去支持患者和醫護人員,不要購買市面的口罩。」

美國至今已有20個州有人確診,橫跨西至東部。華盛頓州佔最多,其次是加州。

新澤西、田納西和馬里蘭等多個州都有首宗確診,馬里蘭州隨即進入緊急狀態。

而在紐約州,一日之間確診人數倍增至超過20人,2千多人要隔離。

特朗普在霍士新聞的電話專訪中指,根據他的直覺還有與相關人士對話判斷,新型肺炎的死亡率應約為1%,並非世衛所指的3.4%,又強調是他堅持對中國封關,美國的病例才會較少。

