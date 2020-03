紐約州類計33人確診 男患者疑1傳9

【KTSF 江良慧報導】

全美目前有至少275宗確診個案,當中大部分都在華盛頓州和加州,而在紐約州,最新確診個案就從週四急增11宗至33宗,當中大部分的確診個案,都與紐約市一名曼克頓猶太裔律師有關。

紐約州州長Andrew Cuomo表示,週五新增的11宗確診病例,全部都與Westchester縣的一個律師有關,這名律師也是紐約州第二名確診患者。

這名律師在2月27日入院,之後他的妻子、兒女、朋友和他妻子和子女、送他到醫院的鄰居先後確診,而最新確診的,則包括他的猶太教導師。

Cuomo呼籲民眾,不要被確診數字急增恐慌,因為隨著有更多人接受檢測,一定會有更多人確診。

他重申,受感染人士當中,有八成人會自我療愈,只有兩成患者會發病,甚至需要入院治療,當中又以長者、一些有長期病患,或者免疫系統問題的人,病情會較嚴重。

他指出,在紐約州的33名確診患者,只有5人需要住院,全州目前有4,000人要自我隔離,有44人要強制隔離。

