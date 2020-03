歐洲疫情蔓延 意大利確診死亡數字創單日新高

【有線新聞】

歐洲新型肺炎疫情蔓延,德國確診人數增至534人;意大利再多700多人染病,確診者增至3,858人,同日多41人死亡,增至148人死。

意大利的「封城」措施未能阻止新型肺炎疫情從北部擴散,當地過去24小時感染和死亡人數都急增,創單日新高。

全國20個行政區均有人確診,首都羅馬及南部有人染病死亡,出現死亡病例。

總理孔特宣布政府通過撥款75億歐元,協助抗疫及刺激經濟。撥款將用作協助家庭及企業。

英國周四新增數十宗病例,首次有人死於疫情。死者是伯克郡一名約70歲長期病患者,近期沒有外遊記錄,相信在本土感染。

首相約翰遜慰問死者親屬,重申疫情仍然受控,承諾建立實時資料庫及疫情地圖,呼籲國民不用囤積糧食或日用品。

滙豐在英國倫敦金絲雀碼頭的總部一名分析師確診,滙豐撤走同層逾百名員工,暫時居家工作,安排辦公室深度清潔消毒。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。