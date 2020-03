港大推算新型肺炎死亡率為1.4% 長者風險高10倍（視頻）

【有線新聞】

香港大學醫學院推算新型冠狀病毒發病死亡率是1.4%,70歲以上人士風險會高10倍。

中心以武漢初期爆發疫情及外國派專機撤走國民後感染人數等數據,以數學模型推算,估計確診而發病的患者死亡率是1.4%,而非世衞早前推算的3.4%。

研究又發現,病人的感染率及死亡率會隨著年齡幾何級上升,例如70歲以上人士染病死亡的風險會比年輕人高約10倍。

港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉表示,現時仍未能掌握究竟有幾多人確診但無發病,如果計及這些個案,新型冠狀病毒的感染死亡率可能低於百分之1。

梁卓偉又指:「感染死亡率,無人可以估算冰山水平線下有幾大?但會否有機會小過一,絕對有機會,但多小要看清測試。」

他又稱即使死亡率只有點數後一位,以千萬計,乘以全球人口仍有不少性命,所以需要這麽緊張。

