【KTSF】

至尊公主號郵輪(Grand Princess)的初步檢測報告指出,船上有21人確診,副總統彭斯表示會安排郵輪停泊在一個非商用碼頭。

彭斯表示,目前檢測了船上46人的樣本,結果發現有19名船員和兩名乘客確診,預料週末會將郵輪停泊在一個非商用碼頭,並為所有人做檢測,之後將需要的人隔離治療。

船長向乘客廣播有關消息,船上3,000幾人過去兩日滯留在加州海域上,乘客並要留在自己房內,有乘客表示擔心自己的健康。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。