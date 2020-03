【KTSF】

提提大家,這個星期日大家會少睡一個小時,因為夏令時間即將開始。

大家記得在星期六臨睡之前,把時鐘撥快一小時,星期日的凌晨2時開始,就會由太平洋標準時間轉為夏令時間。

大家可以趁週末多些休息,補回失去的一個小時,有助調整自己的生理時鐘。

