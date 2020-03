【KTSF】

東灣Contra Costa縣政府週五宣布,縣內再多3人確診新型肺炎,其中兩人曾乘坐至尊公主號郵輪(Grand Princess)

當局稱,3名病患目前居家隔離,其中一人曾與另一個縣的確診病人有密切接觸。

衛生局建議高危人士,包括年齡50歲或以上,以及有病患的人士,應避免前往人多聚集的地方,包括體育賽事或演唱會等。

