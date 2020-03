【KTSF】

被控2018年大除夕夜,在舊金山華埠北平園性侵一名99歲婆婆的被告,雖然陪審團判他性侵罪名不成立,可是法官週五判刑時,判被告需登記為性罪犯。

法官運用酌情權,並根據案中極端的事實,下令被告登記為性罪犯。

被告Teandre Howard-Kidd,被控在華埠北平園99歲事主的寓所內,企圖性侵她,陪審團去年年底裁定被告企圖性侵罪名,以及擅闖民居的重罪不成立,而普通襲擊和虐老兩項輕罪成立,兩項罪名最高刑罰分別是進入縣監獄半年,加起來是一年,而被告被關押的時間已抵消了刑期。

根據加州法例,性罪犯一旦獲得釋放之後,必須向居住地址所屬的執法部門登記。

