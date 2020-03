【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森週四下令所有由州保健計劃部門,以及州保險部管轄的Medi-Cal和私人保健計劃,必須免費為有需要的人士提供新冠病毒檢測以及急症治療。

紐森表示,居民不應因為擔心收到醫療賬單而不去看醫生,不過,州長也呼籲不是人人都需要接受檢查,而是經過醫生診斷之後,才決定是否需要接受檢測。

