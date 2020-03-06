灣區多縣再有新確診個案 累計48宗

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全美的新型肺炎死亡個案維持在14宗，一宗在灣區，其餘發生在華盛頓州，至於灣區累計有48例，新增個案方面，東灣Contra Costa縣週五多了3人確診，其中兩人曾經去過至尊公主號郵輪，該縣累計有4宗病例，至於南灣Santa Clara縣就有多4人確診，累計有24人染病。

Contra Costa縣新增的3名患者目前正在居家隔離，不須住院，有一人跟縣外確診者有接觸，另外兩人曾經在2月12至21號期間乘坐至尊公主號郵輪，從舊金山前往墨西哥之旅，同較早前在Placer縣確診後死亡的71歲男人坐過同一艘船。

Contra Costa縣首個確診者，疑似經社區傳播而染病，他無外遊和接觸確診者，目前病情嚴重。

該縣衛生部表示，呼籲取消多人聚集的活動，暫時不用停課，又呼籲年過60歲的長者盡量不好出門。

該縣衛生部又指，從CDC接收了300個測試盒，估計每日可為40個人做測試，預料未來有更多測試後，確診數字會繼續上升。

Santa Clara縣週五有3男1女確診，累計24宗，其中一名男患者曾與縣內一名確診者接觸，目前他正在居家隔離。

另外一名女患者從印度返美，現時正住院，其餘兩人的感染來源仍在調查中，Santa Clara縣累計有24人染病。

中半島San Mateo縣週五有兩宗確診，另外有兩宗有待CDC確定。

San Mateo縣決定擴大有關疫情的熱線電話服務，從週五開始，居民可以打211查詢有關新型肺炎的疫情，熱線電話7天24小時開放，有翻譯服務，大家也可以發短訊”coronavirus”到211211，接收CDC發出的消息。

另外，舊金山宣布取消由市府贊助的年度愛爾蘭人傳統St Patrick’s Day的巡遊活動。

衛生官員提醒大家，尤其是60歲以上本身有健康問題的人士，在未來兩個星期，要盡量遠離人多聚集的場合，以免病毒有機會擴散。

衛生官員也呼籲商界減少員工非必要的公幹出差，減少員工密集的場合，及取消多人出席的會議。

舊金山目前有兩宗病例，屬於源頭不明的本土感染個案。

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