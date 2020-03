灣區多縣再有新確診個案 累計48宗

【KTSF】

全美的新型肺炎死亡個案維持在14宗,一宗在灣區,其餘發生在華盛頓州,至於灣區累計有48例,新增個案方面,東灣Contra Costa縣週五多了3人確診,其中兩人曾經去過至尊公主號郵輪,該縣累計有4宗病例,至於南灣Santa Clara縣就有多4人確診,累計有24人染病。

Contra Costa縣新增的3名患者目前正在居家隔離,不須住院,有一人跟縣外確診者有接觸,另外兩人曾經在2月12至21號期間乘坐至尊公主號郵輪,從舊金山前往墨西哥之旅,同較早前在Placer縣確診後死亡的71歲男人坐過同一艘船。

Contra Costa縣首個確診者,疑似經社區傳播而染病,他無外遊和接觸確診者,目前病情嚴重。

該縣衛生部表示,呼籲取消多人聚集的活動,暫時不用停課,又呼籲年過60歲的長者盡量不好出門。

該縣衛生部又指,從CDC接收了300個測試盒,估計每日可為40個人做測試,預料未來有更多測試後,確診數字會繼續上升。

Santa Clara縣週五有3男1女確診,累計24宗,其中一名男患者曾與縣內一名確診者接觸,目前他正在居家隔離。

另外一名女患者從印度返美,現時正住院,其餘兩人的感染來源仍在調查中,Santa Clara縣累計有24人染病。

中半島San Mateo縣週五有兩宗確診,另外有兩宗有待CDC確定。

San Mateo縣決定擴大有關疫情的熱線電話服務,從週五開始,居民可以打211查詢有關新型肺炎的疫情,熱線電話7天24小時開放,有翻譯服務,大家也可以發短訊”coronavirus”到211211,接收CDC發出的消息。

另外,舊金山宣布取消由市府贊助的年度愛爾蘭人傳統St Patrick’s Day的巡遊活動。

衛生官員提醒大家,尤其是60歲以上本身有健康問題的人士,在未來兩個星期,要盡量遠離人多聚集的場合,以免病毒有機會擴散。

衛生官員也呼籲商界減少員工非必要的公幹出差,減少員工密集的場合,及取消多人出席的會議。

舊金山目前有兩宗病例,屬於源頭不明的本土感染個案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。