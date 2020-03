【KTSF】

代表麻省的聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren),週四宣布退出民主黨總統初選。

曾經是熱門候選人的華倫,在超級星期二的表現不濟,沒有在任何一個州勝出,連所代表的麻省也敗北,被前副總統拜登拿下,她在評估選情後,週四決定退選。

華倫週四在Cambridge市的家門外對傳媒發言,她說尚未決定背書支持哪一位候選人,需要更多空間和時間作決定。

華倫週四也致電競選團隊,她說不會被失望的情緒蒙蔽所取得的成果,雖然未能實現目標,但她與競選團隊所做的事,將會留下持久的影響。

