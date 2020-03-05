疫情打擊航空業 聯合航空削減國際與國內航班（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

受新型肺炎疫情影響，聯合航空（United Airlines）宣布削減國際與國內航班。

受疫情影響，越來越多人取消旅遊行程，使得以出差公務乘客居多的聯航受創嚴重。

聯航在發給員工的內部信函中表示，計劃4月和5月削減國際航班兩成，國內及加拿大航班削減一成，而且會暫停使用一些大載客量的客機。

另外，凡在3月3日至3月31日之間購買的聯航機票，都可以免費更改行程，聯航也決定立即暫停聘請新員工，至少到6月底，員工加薪時間也由4月1號推遲到7月1號。

聯航、JetBlue以及西南航空的執行長週三到白宮與總統及副總統會面，表示會採取新的飛機消毒章程，以保障乘客安全。

副總統彭斯表示，從週二起，凡是從韓國和意大利來美的航班，在乘客登機前都要做新冠病毒檢測。

特朗普總統則替航空業信心喊話：「坐飛機的人還是安全的，世界大部分地區仍安全，所以我不想說太多，坦白講，世界某些地區已封關，大部分自動封關，他們也許比任何人都明白，是的，是安全的。」

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