疫情打擊航空業 聯合航空削減國際與國內航班（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

受新型肺炎疫情影響,聯合航空(United Airlines)宣布削減國際與國內航班。

受疫情影響,越來越多人取消旅遊行程,使得以出差公務乘客居多的聯航受創嚴重。

聯航在發給員工的內部信函中表示,計劃4月和5月削減國際航班兩成,國內及加拿大航班削減一成,而且會暫停使用一些大載客量的客機。

另外,凡在3月3日至3月31日之間購買的聯航機票,都可以免費更改行程,聯航也決定立即暫停聘請新員工,至少到6月底,員工加薪時間也由4月1號推遲到7月1號。

聯航、JetBlue以及西南航空的執行長週三到白宮與總統及副總統會面,表示會採取新的飛機消毒章程,以保障乘客安全。

副總統彭斯表示,從週二起,凡是從韓國和意大利來美的航班,在乘客登機前都要做新冠病毒檢測。

特朗普總統則替航空業信心喊話:「坐飛機的人還是安全的,世界大部分地區仍安全,所以我不想說太多,坦白講,世界某些地區已封關,大部分自動封關,他們也許比任何人都明白,是的,是安全的。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。