特朗普憑直覺指新型肺炎死亡率約1% 非世衛所指3.4%

特朗普總統質疑世衛提及的新型肺炎死亡率並不準確,又指起初是他力排眾議對華封關。世衛則指有很多國家未準備好防疫、抗疫,但稱讚中國與美國都有高層參與領導。

特朗普在霍士新聞的電話專訪中指,根據他的直覺,還有與相關人士對話判斷,新型肺炎的死亡率應約為1%,並非世衛所指的3.4%。

特朗普在1月29日下令對中國封關,他指數月前已聽到有關中國爆發疫情的消息暗中傳出,雖有很多專業意見反對,但他仍堅持對中國封關,所以美國的病例數目才會較少,回看是很精明的決定。

世衛則再呼籲各國迅速、合乎比例地應對疫情,要有清晰的決心,但指有很多國家未準備好,不夠認真或自認無能為力。

世衛總幹事譚德塞指,有好些國家把處理疫情下放給衛生部門、衛生部長、衛生機構去處理,認為這是錯的,應該要政府全面應對,又表示日後會提供相關國家名單,指名單很長。

他又再次稱讚中國有國家主席習近平領導抗疫,美國亦有特朗普總統親身領導,並指派副總統作定期協調,這便是所指的正確應對方法。

對於香港漁護署指有狗隻低程度感染,世衛官員重申,不認為有證據顯示人傳狗或狗傳人,只屬個別例子,但應進一步研究。

