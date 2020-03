美國和新加坡在保護病人隱私做法有何不同（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國本土,包括灣區,已經出現社區感染的病例,但關於病人資訊的問題,基於病人隱私而缺乏透明度,Bloomberg新聞社對同樣出現社區感染的新加坡,在處理病人資料同時保護隱私的作法做了比較。

南舊金山一間羽毛球俱樂部,一位球友確診後主動通知俱樂部,而並不是縣府衛生機構通知。

本台在向縣府查證時,縣府官員卻以病人隱私為由拒絕確認病例。

Bloomberg新聞社最近一篇社論提到,在同樣爆發社區感染的新加坡,在收集和公布病人行蹤方面,和更加嚴格進行病毒測試的做法,或許能夠更有效的將有關病毒傳播的資訊透明化。

新加坡政府設立的網站,沒有公布確診者的身分,但列明患者的性別、歲數、職業、出遊史、什麼時候確診或出院,是否和國內的幾則集體感染事件有關。

隨著疫情的變化,新加坡政府也對回國人士發出居家隔離令,違令人士會被起訴,如果確診者在衛生官員調查時,沒有據實透露行蹤,當局也會追究起訴。

至今,一對來自中國武漢的夫妻因為被發現撒謊,而被控阻撓抗疫工作,每項控罪面對6個月監禁和7,200元罰款。

另外一名違反隔離令的中國籍男子,則被撤銷永久居留權,並禁止再度入境。

而美國地方政府衛生官員目前針對疑似病例的檢測,也還是依據聯邦疾控中心(CDC)的指引,也就是,要是沒有從中國回美,或是沒有和確診者有接觸,就不需要接受病毒檢測。

而新加坡對疑似病例使用試驗性的病毒抗體檢測,能夠測出病人是否曾帶有病毒,這方法能夠協助判斷染病期和地點,新加坡目前的最新確診病例已經突破112。

Bloomberg社論提到,特朗普政府限制疫情資訊缺乏透明度,衛生局長Jerome Adams甚至在疫情緊張階段沒有露面,其實會導致更多錯誤資訊,在社區流傳,令到民眾起恐慌和混亂。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。