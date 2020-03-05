美國和新加坡在保護病人隱私做法有何不同（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國本土，包括灣區，已經出現社區感染的病例，但關於病人資訊的問題，基於病人隱私而缺乏透明度，Bloomberg新聞社對同樣出現社區感染的新加坡，在處理病人資料同時保護隱私的作法做了比較。

南舊金山一間羽毛球俱樂部，一位球友確診後主動通知俱樂部，而並不是縣府衛生機構通知。

本台在向縣府查證時，縣府官員卻以病人隱私為由拒絕確認病例。

Bloomberg新聞社最近一篇社論提到，在同樣爆發社區感染的新加坡，在收集和公布病人行蹤方面，和更加嚴格進行病毒測試的做法，或許能夠更有效的將有關病毒傳播的資訊透明化。

新加坡政府設立的網站，沒有公布確診者的身分，但列明患者的性別、歲數、職業、出遊史、什麼時候確診或出院，是否和國內的幾則集體感染事件有關。

隨著疫情的變化，新加坡政府也對回國人士發出居家隔離令，違令人士會被起訴，如果確診者在衛生官員調查時，沒有據實透露行蹤，當局也會追究起訴。

至今，一對來自中國武漢的夫妻因為被發現撒謊，而被控阻撓抗疫工作，每項控罪面對6個月監禁和7,200元罰款。

另外一名違反隔離令的中國籍男子，則被撤銷永久居留權，並禁止再度入境。

而美國地方政府衛生官員目前針對疑似病例的檢測，也還是依據聯邦疾控中心（CDC）的指引，也就是，要是沒有從中國回美，或是沒有和確診者有接觸，就不需要接受病毒檢測。

而新加坡對疑似病例使用試驗性的病毒抗體檢測，能夠測出病人是否曾帶有病毒，這方法能夠協助判斷染病期和地點，新加坡目前的最新確診病例已經突破112。

Bloomberg社論提到，特朗普政府限制疫情資訊缺乏透明度，衛生局長Jerome Adams甚至在疫情緊張階段沒有露面，其實會導致更多錯誤資訊，在社區流傳，令到民眾起恐慌和混亂。

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